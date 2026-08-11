Marchegiani: “La Lazio non poteva fare scelta migliore di Gattuso”

L’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulle varie squadre di Serie A, dando un giudizio positivo sulla scelta del club biancoceleste di puntare su Gennaro Gattuso.

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Il giudizio di Marchegiani sulla scelta della Lazio di puntare su mister Gattuso.

“La Lazio non poteva scegliere uno più bravo di Gattuso per affrontare una stagione che si preannuncia difficile. L’ambiente si è rotto, il pubblico ha abbandonato lo stadio e il club non investe. Ma Rino è bravo”.

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