Marchegiani su Provedel all’Inter: “Tecnicamente anche più strutturato di Josep Martinez”

L’ex giocatore della Lazio Luca Marchegiani ha concesso una breve intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera nella quale ha commentato il trasferimento di Ivan Provedel all’Inter.

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Le parole di Marchegiani su Provedel all’Inter

“Provedel? Per me è completo, ha fatto il suo percorso ed è migliorato. Gli anni alla Lazio gli hanno dato un livello alto con l’esperienza in Champions League. È pronto assolutamente per l’Inter. Forse rispetto a Josep Martinez ha meno fisicità. Però, tecnicamente Provedel è più strutturato”.

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