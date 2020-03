Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCHEGIANI LAZIO SCUDETTO – Il momento magico della Lazio non si placa, ora il primo posto è diventato realtà in attesa del recupero della sfida tra Juve e Inter. Tante le analogie tra questa squadra e quella del 2000, a tal proposito ha parlato ai microfoni del Corriere Dello Sport uno dei protagonisti di quella cavalcata, l’ex portiere Luca Marchegiani.

La svolta arrivata contro la Juventus

“E’ da quella partita che la squadra di Inzaghi è arrivata ai massimi livelli, Inzaghi e i suoi fanno bene a credere nello scudetto. La Lazio non è partita con i favori del pronostico e non è la più forte, è in testa perché gioca meglio di tutte. Grazie alle tante vittorie la squadra ha guadagnato consapevolezza, ma è forte da sola, ha solo trovato continuità”.

