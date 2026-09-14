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Marchegiani: “Lazio, col Milan benissimo il primo tempo. Nella ripresa anche un calo fisico”

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1 ora ago

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Gennaro Gattuso durante Lazio-Milan all'Olimpico Lazionews.eu

Luca Marchegiani nel corso di Al Club di Sky Sport, in onda su Sky, ha espresso il proprio pensiero in merito alla sfida tra Lazio e Milan, terminata sul risultato di 2-2.

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L’analisi di Marchegiani su Lazio-Milan

Sul primo tempo

“Benissimo il primo tempo della Lazio contro il Milan perché ci sono intensità, ci sono idee, giocate combinate sugli esterni, è andata dentro tante volte con grandissima facilità, contro una squadra forte perché il Milan è forte”.

Sulla ripresa a tinte rossonere

“La Lazio benissimo, poi il secondo tempo è stata anche una questione fisica secondo me, non ha potuto Gattuso cambiare tutti i giocatori che avevano speso tanto, anche chi è entrato ancora non è in palla. Pinamonti per esempio può far molto meglio di quello che è riuscito a fare con il Milan, è un giocatore forte però ancora ovviamente non è nelle condizioni migliori”.

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