Marchegiani: “Lazio, col Milan benissimo il primo tempo. Nella ripresa anche un calo fisico”

Luca Marchegiani nel corso di Al Club di Sky Sport, in onda su Sky, ha espresso il proprio pensiero in merito alla sfida tra Lazio e Milan, terminata sul risultato di 2-2.

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L’analisi di Marchegiani su Lazio-Milan

Sul primo tempo

“Benissimo il primo tempo della Lazio contro il Milan perché ci sono intensità, ci sono idee, giocate combinate sugli esterni, è andata dentro tante volte con grandissima facilità, contro una squadra forte perché il Milan è forte”.

Sulla ripresa a tinte rossonere

“La Lazio benissimo, poi il secondo tempo è stata anche una questione fisica secondo me, non ha potuto Gattuso cambiare tutti i giocatori che avevano speso tanto, anche chi è entrato ancora non è in palla. Pinamonti per esempio può far molto meglio di quello che è riuscito a fare con il Milan, è un giocatore forte però ancora ovviamente non è nelle condizioni migliori”.

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