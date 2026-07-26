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COMUNICATI UFFICIALI

Reggina, Marchionni è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Published

2 ore ago

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La Reggina ha ufficializzato il nuovo allenatore per la stagione 2026/2027, si tratta di Marco Marchionni: il comunicato del club amaranto.

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Il comunicato ufficiale della Reggina sul nuovo allenatore: Marco Marchionni.

“A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Marco Marchionni.

Nato a Monterotondo, Marchionni ha mosso i suoi primi passi da centrocampista proprio con il club romano, per poi trasferirsi all’Empoli nel 1998.  I quattordici campionati di serie A  disputati e le sei presenze con la Nazionale maggiore, testimoniano le straordinarie qualità del classe 1980, il quale ha vestito, tra le tante, anche le maglie di Juventus, Fiorentina e Parma.

La prima esperienza in panchina risale alla stagione 2018/2019, come vice allenatore della Carrarese guidata da Silvio Baldini.

Nella stagione 2020/2021 ha assunto le redini del Foggia, centrando con i pugliesi i playoff di serie C. Nel settembre 2020, inoltre, ha conseguito l’abilitazione Uefa Pro.

Il primo successo da allenatore, è arrivato a Novara: con Marchionni alla guida, i piemontesi hanno vinto il campionato di serie D  2021/2022,  segnalandosi come miglior attacco e miglior difesa del loro girone. Dopo l’esperienza di Potenza (2022/2023) il biennio targato Ravenna, contrassegnato dalla vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D, con conseguente ripescaggio tra i professionisti.

Al nuovo mister amaranto, un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro”.

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