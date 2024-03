Piccari: "Dopo il Frosinone, Martusciello non verrà confermato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PICCARI LAZIO MARTUSCIELLO SARRI INTERVISTA - Sono molti gli interrogativi che circolano attorno alla panchina della Lazio in queste ore. Dall'addio di Maurizio Sarri, ai vari nomi che sono stati fatti, sino alla decisione di ripiegare su Giovanni Martusciello. Su questo argomento, il giornalista sportivo Marco Piccari ha espresso la sua opinione ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Piccari

"Ieri abbiamo provato a capire la scelta di tenere Martusciello e di solito quando va via l’allenatore va via anche il secondo. Bisogna capire cosa è successo, Martusciello sembra voler rimanere portando avanti un sistema di gioco diverso, ci sono i famosi like di Luis Alberto. C’è grande confusione, io credo che dopo Frosinone non rimarrà Martusciello e arriverà un nuovo allenatore. Credo che questa situazione si sia protratta troppo a lungo, andava conclusa in ritiro, ho apprezzato l’atto di coraggio delle dimissioni ma andavano presentate il 31 luglio. Se non credi in un gruppo, presenti le dimissioni prima. Non puoi uccidere un gruppo tutto l’anno dicendo che questa squadra non ha la cilindrata mentale, così il gruppo lo perdi. Un allenatore che parla così rischia di mettersi contro il gruppo. Questa non è una squadra da 40 punti, poi possiamo parlare di tutto il resto".