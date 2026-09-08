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INTERVISTE

Marcolin: “Non so dove può arrivare la Lazio ma sto vedendo qualcosa di importante”

Published

2 ore ago

on

Gattuso

L’ex centrocampista della Lazio, Dario Marcolin ha commentato la vittoria dei biancocelesti a Udine, durante un’intervista ai microfoni di Dazn. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Marcolin su Udinese Lazio

“I nuovi hanno portato esperienza. Non so dove può arrivare, ma stiamo vedendo qualcosa di importante. La Lazio giocherà una partita a settimana, quindi può riposare e preparare bene le partite”. 

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
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13 Torino 3 3
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