INTERVISTE
Marcolin: “Non so dove può arrivare la Lazio ma sto vedendo qualcosa di importante”
L’ex centrocampista della Lazio, Dario Marcolin ha commentato la vittoria dei biancocelesti a Udine, durante un’intervista ai microfoni di Dazn. Ecco riportate le sue parole:
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L’intervista di Marcolin su Udinese Lazio
“I nuovi hanno portato esperienza. Non so dove può arrivare, ma stiamo vedendo qualcosa di importante. La Lazio giocherà una partita a settimana, quindi può riposare e preparare bene le partite”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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