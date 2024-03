Calciomercato Lazio, un club brasiliano punta Marcos Antonio

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCOS ANTONIO FLAMENGO CALCIOMERCATO LAZIO- Dal Sudamerica sono sicuri: un club brasiliano sarebbe pronto a trattare con la Lazio per acquistare Marcos Antonio. Ecco di seguito le ultime novità di calciomercato.

Flamengo su Marcos Antonio

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dal brasile sono sicuri che in estate il Flamengo sarebbe pronto a trattare con la Lazio per Marcos Antonio. Il giocatore di proprietà biancoceleste è attualmente in prestito al Paok Salonicco, che per riscattarlo dovrebbe versare 6 milioni di euro. Molto probabile il suo rientro nella Capitale, per poi partire definitivamente o nuovamente in prestito.