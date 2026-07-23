Marcos Antonio, il San Paolo non paga quanto dovuto alla Lazio

Lo scorso inverno è scattato il riscatto automatico di Marcos Antonio al San Paolo, in seguito alla vittoria del campionato, dopo oltre un anno e mezzo di prestito. Ora è a tutti gli effetti un calciatore paulista.

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Marcos Antonio – Lazio: trovato l’accordo con il San Paolo

AGGIORNAMENTO 23 LUGLIO – Il San Paolo ha mancato di pagare alla Lazio la prima rata pattuita, da 1,05 milioni di euro, per il riscatto di Marcos Antonio. Per questo motivo la FIFA ha inserito il club paulista nella nella “FIFA Registration Ban List”, che comporta il blocco del mercato per tre sessioni.

AGGIORNAMENTO 17 FEBBRAIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il San Paolo ha inserito una clausola monstre da 100 milioni di euro per Marcos Antonio. D’altro canto, “lo stesso club dovrà pagare 9.000 euro ad André Anderson, che ha vinto la battaglia legale per “danni morali” ricevuti nella stagione 2022/23, quando la mezzala si era infortunata e sosteneva di non aver ricevuto il trattamento medico adeguato: il tribunale brasiliano ha ritenuto responsabile il club dell’aggravamento delle condizioni fisiche del calciatore, ma ha annullato la condanna per danni materiali”.

AGGIORNAMENTO 29 GENNAIO – Vale oro Marcos Antonio. Riscattato dalla Lazio per 4,2 milioni, orai l San Paolo ne chiede 25. A riportarlo Valentin Furlan, che ha commentato l’operazione che porterebbe l’ex biancoceleste al Flamengo.

AGGIORNAMENTO 18 GENNAIO – Marcos Antonio è ufficialmente un nuovo calciatore del San Paolo. Dopo un anno e mezzo di prestito, è scattato il riscatto obbligatorio a favore dei brasiliani. Per rendere effettivo il passaggio a titolo definitivo del giocatore, infatti, il club paulista avrebbe dovuto ottenere la sua prima vittoria del 2026 che è arrivata proprio contro il San Bernardo. Ora il club paulista dovrà versare nelle casse biancocelesti 4,2 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO – Marcos Antonio dovrebbe essere riscattato dal San Paolo, che dovrebbe poi venderlo al Flamengo. Lo riporta Bolavip. Solo una volta scattato l’obbligo di riscatto, tuttavia, si potrà procedere. Il costo? 4,2 milioni di Euro per l’80% del cartellino del ragazzo.

AGGIORNAMENTO 3 GENNAIO – La telenovela potrebbe essere in procinto di chiudersi. Secondo il portale ge.globo.com, che segue il calcio brasiliano, il San Paolo pagherà il calciatore in quattro rate, divise in quattro anni. La prima sarà incassata dai biancocelesti nel mese di settembre, per 1 milione e 50mila euro. Le altre arriveranno invece nel 2027, 2028 e 2029. Marcos Antonio sarà dunque, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore del San Paolo. La Lazio manterrà comunque il 20% sulla futura rivendita.

AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO 2026 – La Lazio ha girato in prestito Marco Antonio al San Paolo nel 2024, prestito confermato anche nella finestra di mercato estivo del 2025. Il problema ora, però, come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, è che i problemi economici del club brasiliano potrebbero obbligare il calciatore a far ritorno a Formello. Di questo, Lotito e gli altri dirigenti biancocelesti sono molto preoccupati.

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO – I brasiliani del San Paolo, nonostante i problemi economici, hanno deciso di puntare ancora su Marcos Antonio, centrocampista classe 2000, in prestito in Sudamerica dallo scorso luglio. Trovato l’accordo tra i due club: il brasiliano resterà in prestito ancora per sei mesi, dopo di che scatterà il riscatto obbligatorio con un contratto obbligatorio fino al 2028; alla Lazio arriveranno 4 milioni di euro, dilazionati in tre anni.

AGGIORNAMENTO 12 GIUGNO-Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro del calciatore verrà presto definito. Marcos Antonio infatti desidera rimanere in Brasile, un desiderio che i biancocelesti intendono accontentare. In tal senso anche i brasiliani del San Paolo, nonostante le difficoltà economiche sarebbero decisi al pagamento dei 4.2 milioni necessari per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Il rientro di Marcos Alonso alla Lazio apre una questione importante in casa Lazio: quella dei prestiti.

A sottolinearlo è anche il Corriere dello Sport, che mette in luce il problema di trovare una posizione ai tanti giocatori che riabbracceranno Formello. E difficilmente avranno una collocazione nei piani dell’allenatore Maurizio Sarri.

Marcos Antonio, centrocampista, è uno di questi. Nella stagione 2024 2025 ha giocato 18 partite nel San Paolo, servendo 2 assist ai compagni in un totale di 1284 minuti.

Il diritto di riscatto era fissato a 5 milioni di Euro e sarebbe diventato obbligo in caso del raggiungimento del 50% delle presenze.

Non sarà riscattato, anche perché il San Paolo è in gravi difficoltà economiche e volentieri lascerà partire il centrocampista.

Palla a Fabiani, che dovrà trovargli una collocazione adatta. Al giocatore e alle casse del club.

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