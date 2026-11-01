NOTIZIE
Marelli sul contatto Frattesi-Fazzini: “Episodio da valutare in campo”
Al 43′ di Lazio Cagliari un episodio dubbio nell’area rossoblù genera le polemiche dei biancocelesti, Frattesi su tutti: il commento di Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, sul contatto al limite fra il centrocampista italiano e Fazzini per cui i calciatori di Gattuso hanno chiesto il rigore.
LEGGI ANCHE: MOVIOLA 45′ Lazio Cagliari 1-1: Frattesi reclama un calcio di rigore
Lazio Cagliari, il commento di Marelli sul presunto fallo da rigore di Fazzini su Frattesi
“Sono episodi che vanno valutati in campo, in ogni caso in questa circostanza c’è veramente poco. C’è un contatto sul piede, ma con Frattesi che aveva già perso l’equilibrio e sembrava già in caduta. Sono d’accordo con la decisione assunta in campo da Colombo e sul non intervento da parte del VAR”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Progetto Flaminio, nuovi documenti richiesti: c’è l’accordo con la Soprintendenza
-
INFORTUNATI6 ore ago
Marusic fuori da due mesi: ecco quando dovrebbe tornare
-
INFORTUNATI6 ore ago
Si rivede Rovella in campo: convocazione col Napoli nel mirino
-
NOTIZIE8 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato