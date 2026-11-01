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Marelli sul contatto Frattesi-Fazzini: “Episodio da valutare in campo”

Published

37 minuti ago

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Marelli commento rigore Frattesi Fazzini Lazio Cagliari

Al 43′ di Lazio Cagliari un episodio dubbio nell’area rossoblù genera le polemiche dei biancocelesti, Frattesi su tutti: il commento di Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, sul contatto al limite fra il centrocampista italiano e Fazzini per cui i calciatori di Gattuso hanno chiesto il rigore.

LEGGI ANCHE: MOVIOLA 45′ Lazio Cagliari 1-1: Frattesi reclama un calcio di rigore

Lazio Cagliari, il commento di Marelli sul presunto fallo da rigore di Fazzini su Frattesi

“Sono episodi che vanno valutati in campo, in ogni caso in questa circostanza c’è veramente poco. C’è un contatto sul piede, ma con Frattesi che aveva già perso l’equilibrio e sembrava già in caduta. Sono d’accordo con la decisione assunta in campo da Colombo e sul non intervento da parte del VAR”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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