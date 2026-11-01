Marelli sul contatto Frattesi-Fazzini: “Episodio da valutare in campo”

Al 43′ di Lazio Cagliari un episodio dubbio nell’area rossoblù genera le polemiche dei biancocelesti, Frattesi su tutti: il commento di Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, sul contatto al limite fra il centrocampista italiano e Fazzini per cui i calciatori di Gattuso hanno chiesto il rigore.

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“Sono episodi che vanno valutati in campo, in ogni caso in questa circostanza c’è veramente poco. C’è un contatto sul piede, ma con Frattesi che aveva già perso l’equilibrio e sembrava già in caduta. Sono d’accordo con la decisione assunta in campo da Colombo e sul non intervento da parte del VAR”.

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