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Dele-Bashiru chiede il rigore, Marelli: “Contatto leggerissimo”
Nel secondo tempo di Lazio Cagliari, un nuovo episodio dubbio ha avuto luogo nell’area rossoblù: Luca Marelli ha commentato il contatto fra Rodriguez e Fisayo Dele-Bashiru, per cui il calciatore nigeriano ha reclamato il calcio di rigore.
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Lazio-Cagliari, il commento di Marelli sul presunto fallo da rigore di Rodriguez su Dele-Bashiru
“Per quanto riguarda il contatto tra Rodríguez e Dele-Bashiru, il contatto fra la gamba destra di Rodríguez e la gamba sinistra di Dele-Bashiru è stato veramente leggerissimo per dinamica dell’azione. Dopodiché il difensore del Cagliari ha preso nettamente il pallone con la gamba sinistra. Contatto molto accentuato da parte di Dele-Bashiru.
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