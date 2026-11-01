Connect with us

NOTIZIE

Dele-Bashiru chiede il rigore, Marelli: “Contatto leggerissimo”

Published

5 ore ago

on

Marelli Dele Bashiru Rodriguez Lazio Cagliari

Nel secondo tempo di Lazio Cagliari, un nuovo episodio dubbio ha avuto luogo nell’area rossoblù: Luca Marelli ha commentato il contatto fra Rodriguez e Fisayo Dele-Bashiru, per cui il calciatore nigeriano ha reclamato il calcio di rigore.

LEGGI ANCHE: Marelli sul contatto Frattesi-Fazzini: “Episodio da valutare in campo”

Lazio-Cagliari, il commento di Marelli sul presunto fallo da rigore di Rodriguez su Dele-Bashiru

“Per quanto riguarda il contatto tra Rodríguez e Dele-Bashiru, il contatto fra la gamba destra di Rodríguez e la gamba sinistra di Dele-Bashiru è stato veramente leggerissimo per dinamica dell’azione. Dopodiché il difensore del Cagliari ha preso nettamente il pallone con la gamba sinistra. Contatto molto accentuato da parte di Dele-Bashiru.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI