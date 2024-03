Marelli: "Di Bello ha sbagliato tutto, doveva andare al var"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARELI DI BELLO LAZIO- L'esperto Luca Marelli ha commentato a Dazn gli episodi controversi di Di Bello accaduti nella partita dell'olimpico tra Lazio e Milan.

Le parole di Marelli

Sul contatto Castellanos-Maignan

Maignan colpisce il pallone e poi Castellanos, non c’è mai rigore. Maignan scivola sul terreno di gioco e non poteva certo fermarsi“.

L'espulsione di Pellegrini

“Nel momento in cui c’è il contatto tra Bennacer e Castellanos, Di Bello dà le spalle ai giocatori. In questa circostanze doveva intervenire il quarto ufficiale Sacchi e la decisione corretta era di interrompere il gioco per un colpo al volto di Castellanos. Poi Pellegrini cerca di coprire la palla, Pulisic interviene in modo pulito e il laziale gli tira la maglia. L’arbitro non può che ammonire“.

Su alcuni contrasti al limite

“Contrasto ad inizio azione tra Thiaw e Immobile: molto al limite, ma il Var in queste occasioni non interviene mai. Thiaw si aiuta molto con le braccia, ma rimane una decisione di campo. Hysaj ha rischiato, gomitata sulla nuca di Giroud. Se l’arbitro avesse estratto il rosso, sarebbe rimasta la decisione di campo“.

Sul rosso a Marusic e Guendouzi

“Evidentemente Marusic ha detto qualche parola di troppo a Di Bello. Quello a Guendouzi è decisamente un errore: non c’è un colpo a Pulisic, doveva intervenire il VAR“.