Marelli: “Rosso a Thorstvedt? Espulsione corretta, grave fallo di gioco”

L’ex arbitro Luca Marelli in collegamento con Dazn ha espresso la propria opinione sul fallo di Thorstvedt su Mattia Zaccagni costato al capitano neroverde l’espulsione al 31′ di Sassuolo-Lazio.

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Decisione corretta: le parole di Marelli a Dazn

“Espulsione corretta, è entrato molto in ritardo e molto alto sopra l’altezza della caviglia. Ha avuto anche una brutta torsione la gamba di Zaccagni. È stato molto bravo Zufferli, molto deciso a tirare fuori subito il cartellino rosso perché questo è un grave fallo di gioco.”

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