Maria Sole Ferrieri Caputi vittima di insulti sessisti: cosa è successo all’arbitro

Nel corso di Como Venezia, sfida di Serie A diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, sono stati rivolti insulti sessisti proprio nei confronti dell’arbitro donna livornese: la procura FIGC ha aperto un’inchiesta, l’AIA ha condannato l’episodio.

Leggi anche: Vannacci scopre Floriani Mussolini: “Un calciatore con quel cognome? Spero faccia bene”

Insulti sessisti a Maria Sole Ferrieri Caputi nel corso di Como Venezia

Tre minuti di difficoltà di Maria Sole Ferrieri Caputi intorno alla mezzora del primo tempo, quando il Como-Venezia ha prima fischiato un calcio di rigore per gli ospiti, sul risultato di zero a zero, e poi lo ha revocato dopo la revisione al monitor, invitata a rivedere l’episodio dai varisti Cosso e Giua. Il fischietto livornese aveva correttamente sanzionato un tocco di mano in area lariana, salvo poi (erroneamente) tornare sui suoi passi.

Rigore revocato al Venezia e risultato che resta sullo 0-0. A fine partita il designatore Orsato sembrava piuttosto contrariato dalla decisione finale. Da stigmatizzare, però, sono state le frasi sessiste rivolte all’arbitro e edite nitidamente dai microfoni di Dazn. “Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere”, alcuni dei commenti beceri partiti dalla tribuna. In tal senso, il procuratore federale Chiné sta acquisendo immagini e audio e convocherà in audizione arbitro e personale presente sul campo del Sinigaglia per raccogliere le loro testimonianze.

Il comunicato dell’AIA

“L’Associazione italiana arbitri condanna con fermezza ogni forma di insulto sessista, discriminazione e violenza verbale rivolta alle proprie associate – si legge -. Nell’Aia sono presenti oltre 2.200 donne, pari a circa il 6,7% dell’ organico associativo, che contribuiscono alla crescita e al funzionamento del movimento arbitrale italiano”.

Le scuse del Como

“Anche il Como ha fatto sapere, tramite una nota diffusa all’agenzia LaPresse, che “farà tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare che episodi di questo genere si ripetano in futuro”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP