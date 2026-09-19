Marianella critica Mancini: “Per gli esperimenti ci sono le giovanili”

In diretta su Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha commentato le convocazioni di Roberto Mancini, le prime di questo suo nuovo ciclo, per le gare dell’Italia in Nations League. Per quanto riguarda i calciatori della Lazio, c’è Davide Frattesi ma manca Mattia Zaccagni.

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Le parole di Marianella sulle convocazioni dell’Italia di Mancini

“Quando ho visto le convocazioni di ieri di Mancini mi sono sentito un po’ vecchio, perché una volta era un onore arrivare in nazionale e adesso è un’onta non arrivarci. È talmente facile venire convocati oggi. Ora a volte basta giocare 10 partite in Serie A per arrivare in nazionale. E forse neanche. Secondo me questo è troppo, capisco che Mancini debba vedere i giocatori perché non c’è più tempo per fare i raduni o gli stage, ma se vuoi fare degli esperimenti ci sono le nazioni giovanili”.

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