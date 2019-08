BADELJ LAZIO – L’avventura di Milan Badelj alla Lazio è durata giusto un anno. Il croato ha passato una stagione tra dubbi e incertezze, senza mai riuscire a mostrare l’eccellenza vista durante gli anni passati alla Fiorentina. Il centrocampista non è mai riuscito ad entrare nei piani di mister Inzaghi e adesso è pronto a lasciare il ritiro di Marienfeld.

DOMANI LE VISITE MEDICHE – Il suo futuro sarà nuovamente in viola, pronto ad effettuare le visite mediche già nella giornata di domani. Andrà alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto: attualmente ancora non sono note le cifre dell’affare, ma l’ex capitano viola è pronto a riabbracciare i suoi ex tifosi.