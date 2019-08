MARIENFELD LAZIO GIORNO 3 – Giornata uggiosa in quel di Marienfeld, ma il maltempo non ferma la squadra di Inzaghi che domani mattina, alle 10, affronterà in amichevole l’Al Shabab. Doppia seduta oggi per i biancocelesti, in campo sia la mattina che nel pomeriggio. Una giornata speciale, quella di oggi: Danilo Cataldi compie 25 anni, tutto il gruppo lo abbraccia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Con i tiri dal limite, termina la seduta odierna. Pioggia di gol per Milinkovic, con Alia e Guerrieri che nulla possono contro i missili del serbo!

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – L’allenamento prosegue con una serie di partitelle 4 vs 4.

⚽️ L’allenamento continua con una serie di partitelle 4v4 con sponde… pic.twitter.com/lgMFBnWCkT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 6, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – Puntuale come sempre, ha inizio l’allenamento pomeridiano. Immobile torna in campo, anche se lavora con Fonte. A riposo Radu.

💪 Seconda seduta di giornata al via… pic.twitter.com/aXQt6wxKbD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 6, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 – Tutto pronto per la seduta pomeridiana della Lazio: a breve gli uomini di Inzaghi si ritroveranno in campo.

LA SEDUTA MATTUTINA – Inzaghi chiama il gruppo a sé, dopo l’infortunio di Lulic meglio non correre altri rischi. Prima fase atletica e con esercizi su equilibrio e forza; Immobile lavora in palestra, insieme a Strakosha, Lukaku, Luiz Felipe e Marusic. Oggi giornata speciale: Danilo Cataldi oggi compie 25 anni, tutto il gruppo lo abbraccia.