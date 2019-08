MARIENFELD DAY 6 – Dopo l’amichevole di ieri mattina contro l’Al-Shabab e il pomeriggio di relax sui go kart, la Lazio è tornata in campo per allenarsi agli ordini di mister Inzaghi. Questo il report della seduta mattutina.

LA SEDUTA – Mentre il gruppo ha lavorato sull’aspetto tecnico e si è esercitata sul possesso palla dividendosi in due gruppi: Acerbi, Lazzari e Patric hanno prima svolto un defaticante con il professor Ripert per poi dedicarsi al lavoro in palestra. Si è rivisto in campo anche Marusic che insieme a Lukaku e Luiz Felipe si è dedicato alla corsa.

