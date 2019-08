LAZIO MARIENFELD RITIRO – Volge al termine anche la seconda parte di preparazione estiva della Lazio. I biancocelesti, infatti, dopo la seduta mattutina in Germania, partiranno alla volta della Spagna dove, domani sera, affronteranno il Celta Vigo nell’ottava amichevole precampionato.

AGGIORNAMENTO ORE 16.17 – I biancocelesti stanno lasciando Marienfeld per partire alla volta della Spagna.

LA SEDUTA MATTUTINA – Mister Inzaghi ha incontrato i suoi alle 10. Prove tattiche in campo per i biancocelesti, provato anche l’undici che domani, con tutta probabilitĂ , affronterĂ gli spagnoli: Vavro, Acerbi, Radu in difesa, a centrocampo Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony. Davanti Immobile insieme a Correa. In porta torna Strakosha, che ha recuperato pienamente. Solo stretching per Marusic e Luiz Felipe, assenti Lulic e Milinkovic-Savic.