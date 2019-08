NEWS DELLA GIORNATA – Terzo giorno di ritiro a Marienfeld, dove la Lazio è scesa in campo per una doppia seduta. Differenziato per Immobile, Radu a riposo. Domani mattina in programma l’amichevole contro l’Al-Shabab Riyad: Lazionews.eu segue LIVE la cronaca del match.

CALCIOMERCATO – Conto alla rovescia per la chiusura del mercato inglese, che pare aver ‘mollato’ Milinkovic Savic. Il serbo, intanto, festeggia quattro anni alla Lazio a cui rinnova il suo amore: ecco il post sui social. Super clausola per Correa, Wallace sempre più distante da Roma: ma è una corsa contro il tempo. Spunta un nuovo nome sul taccuino biancoceleste; ecco le parole del ds della Spal Vagnati su Fares e Petagna, presunti obiettivi della società capitolina.

IL RESTO DELLE NEWS – Semplici parla del suo ex pupillo Lazzari, il decreto sicurezza bis diventa legge: ecco cosa cambia. Abbonamenti, Canigiani: “Ecco qual è il termine ultimo per acquistarli“. Infermeria, il dott. Morelli fa il punto della situazione sulle condizioni di Lulic, Leiva e non solo.

Alessandra Marcelli