MARIENFELD LAZIO GIORNO 4 – Giornata uggiosa in quel di Marienfeld. Inzaghi chiama il gruppo a sé e dopo l’infortunio di Lulic meglio non correre altri rischi. Prima fase atletica e con esercizi su equilibrio e forza; Immobile lavora in palestra, insieme a Strakosha, Lukaku, Luiz Felipe e Marusic. Domani mattina amichevole contro l’Al Shabab, nel pomeriggio riposo. Oggi giornata speciale: Danilo Cataldi oggi compie 25 anni, tutto il gruppo lo abbraccia.

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 – Si staccano dal gruppo per l’allenamento in palestra Berisha e Leiva.