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INTERVISTE

Markmann snobba la Lazio: “Mai stato interessato. Sempre voluto restare al Nordsjaelland”

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2 ore ago

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Bandiera Lazio Lazionews.eu

L’ex obiettivo della Lazio Noah Markmann ha spiegato le ragioni dietro il suo rifiuto a vestire la maglia biancoceleste in un’intervista concessa ai microfoni di Viaplay.

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Markamann: il motivo del rifiuto alla Lazio

“Nelle ultime settimane c’è stato molto clamore, per me è un grande sollievo che la situazione si sia finalmente risolta. Ho sempre creduto che questo fosse il posto giusto per crescere e sono felice di essere rimasto. Lazio? In realtà non ne sono mai stato molto interessato. È il mio agente che si è occupato della questione. Ne ho sentito parlare un po’, ma ho sempre detto che volevo rimanere qui”.

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