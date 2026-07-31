Markmann: “Il Nordsjælland è il posto perfetto per me”

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di contratto con il Nordsjælland, Noah Markmann, di recente a un passo dalla firma con la Lazio, in un’intervista ha espresso tutta la sua felicità per la scelta di proseguire il suo percorso di crescita in Danimarca.

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Le parole di Markmann nell’intervista sul rinnovo con il Nordsjælland

“Sono felice, orgoglioso e sollevato che il mio futuro si sia finalmente delineato. Mi dà davvero serenità e ora non vedo l’ora di continuare a lottare per l’FC Nordsjælland. Per me, è il posto perfetto. Faccio parte del club da molti anni, quindi so che è il posto giusto per crescere come calciatore, perché si viene costantemente stimolati dagli allenatori e dai compagni di squadra. Mi piace stare qui e mi sono sempre sentito a mio agio nel club, sia per lo stile di gioco che per tutti i valori che rappresenta. Ora non vedo l’ora di tornare a giocare davanti ai tifosi, perché mi hanno sempre sostenuto e sono importantissimi per noi giocatori. Quindi non vedo l’ora di affrontare tutte le entusiasmanti sfide che mi attendono e di dare il massimo per i tifosi”.

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