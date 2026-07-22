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CALCIOMERCATO LAZIO

Nuovo nome per la difesa della Lazio: piace il danese Markmann

Published

4 ore ago

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Markmann Lazio

Un nuovo nome per la difesa è spuntato in ottica Lazio e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, bisogna guardare ancora una volta in Danimarca: stiamo parlando del centrale Noah Markmann, classe 2007.

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Calciomercato: alla Lazio per la difesa piace il centrale danese Markmann, tutti gli aggiornamenti

Un centrale danese, classe 2007, di nome Noah Markmann. Questo è l’ultimo nome uscito in ottica mercato per la difesa biancoceleste. Il giovane, di proprietà del Nordsjaelland, è un ragazzone di 190 cm che la Lazio starebbe seguendo con particolare attenzione. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe essere approfondita e, dal semplice sondaggio, passare all’assalto decisivo.

Centrale di piede destro, in stagione ha collezionato 27 presenze con la prima squadra tra campionato e coppa nazionale. Con la nazionale danese ha debuttato con la maglia dell’Under 21.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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