Marocchi: “Gattuso fa giocare bene tecnicamente le sue squadre”

Giancarlo Marocchi al Club su Sky Sport ha elogiato il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso dopo il match di sabato sera che ha visto i biancocelesti pareggiare per 2-2 con il Milan.

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Le parole di apprezzamento di Marocchi sul tecnico della Lazio Gattuso.

“Sono contento che stiamo sottolineando una parte tecnica di Gattuso, perché finora abbiamo sempre detto di lui che ha cuore, è quello che viene eliminato dal Mantova e discute con il direttore sportivo che vuole sgridare la squadra. Invece qui tecnicamente sta dimostrando, dopo il primo periodo di Napoli, poi alla fine è andato malino, che anche tecnicamente fa giocare bene le squadre”.

Marocchi sulla protesta dei tifosi della Lazio.

“I tifosi hanno sempre orgogliosamente detto che loro vanno allo stadio per la maglia. Poi meglio se anche per i giocatori che la indossano come avrebbero dovuto indossarla loro. Ma poi i laziali che erano in 70 mila nella partita decisiva per non retrocedere in C negli anni in cui ero piccolo io. Non ero troppo piccolo, me la ricordo bene, la decise Fabio Poli con cui poi ho giocato a Bologna”.

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