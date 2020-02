Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER MAROTTA – Ci siamo, manca poco all’inizio della sfida tra Lazio e Inter, che può rivelarsi decisiva per le sorti dello scudetto. Il dirigente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida dell’Olimpico.

Le sue dichiarazioni

“L’Inter ha un palmares ricco di successo ed essere qui lo ritengo ordinario. Ultimamente stiamo attraversando un periodo positivo e siamo soddisfatti, ma vogliamo recitare un ruolo da protagonista. Lautaro? Sta crescendo, è un ragazzo molto giovane e a lui interessa soprattutto indossare questa maglia perché questa squadra non deve invidiare nulla agli altri. Per Eriksen ci deve essere un periodo di ambientamento, le partite ormai durano 90 minuti e può darci una mano a gara in corso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.