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INTERVISTE

Martinez: “Provedel è molto umile, cercherà di mettere in difficoltà il mister”

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4 ore ago

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Josep Martinez, attualmente il portiere titolare dell’Inter, ha concesso un’intervista a Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del suo nuovo compagno di reparto, l’ex Lazio Provedel, che tenterà di strappargli la titolarità.

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L’intervista di Martinez relativa al nuovo portiere dell’Inter, Ivan Provedel

“Ivan è un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettere in difficoltà l’allenatore. Normale. lo cercherò di fare il mio”. 

“Non sono io a dover rispondere a questa considerazione, è il mister a decidere chi gioca. Alla fine sarà il campo a parlare. lo devo dimostrare il mio valore, tanto da meritare di essere il portiere dell’Inter. Conta solo questo”.

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