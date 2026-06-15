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Gigi Martini compie 77 anni: la Lazio lo ricorda e gli augura buon compleanno
La Lazio fa gli auguri a Luigi Martini, ex terzino biancoceleste, che compie 77 anni oggi, 15 giugno: il difensore vestì per la prima volta la maglia con l’aquila nella stagione 1971/72; con lui i biancocelesti tornarono nel campionato italiano di massima serie, giungendo prima a sfiorare il trionfo e poi, nella stagione 1973/74, a ottenere il primo Scudetto della storia del Club.
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Gli auguri a Martini per i suoi 77 anni
Sotto la gloriosa gestione Maestrelli, Martini totalizzò ben 249 presenze con i colori biancocelesti, riuscendo anche a realizzare 10 reti come terzino di spinta. La Lazio ha fatto gli auguri all’ex difensore sul proprio sito ufficiale.
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