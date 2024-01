Martini: "Alla Lazio manca un vero leader"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARTINI LAZIO- Luigi Martini è un ex calciatore che ha indossato i colori della Lazio dal dal 1971 al 1979 vincendo quindi il tricolore con i biancocelesti nella stagione 1973/1974. Martini ha parlato ai microfoni di TMW analizzando cosa manca alla squadra di Sarri e individuando il giocatore su cui puntare in futuro.

Le parole di Martini sulla Lazio

"Manca un leader. Quando una squadra non ha un leader, gli altri calciatori, seppur bravi e tecnicamente validi, non ce la fanno ad esprimersi. Manca tanto uno come Immobile, che ha trascinato la squadra negli anni scorsi. Senza un leader brancola nel buio. Serve uno che deve tracciare il percorso, solo così tutti possono dare il meglio. Sarri è stato esplicito, alcuni giocatori presi stanno ritardando notevolmente l'inserimento, sono mancati quei 4-5 uomini su cui puntava. Credo che si possa puntare su Isaksen ora, Felipe Anderson deve ritrovare se stesso. E sono fiducioso che la Lazio arrivi in Champions. Una reazione si è vista".