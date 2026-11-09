Il saluto di Martini a Gabriella Grassi nella lettera sui social

L’ex calciatore della Lazio Gigi Martini, ha pubblicato una lettera sul suo profilo Facebook per la scomparsa di Gabriella Grassi. Ecco riportate le sue parole.

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La lettera di Martini per la scomparsa di Gabriella Grassi

“Ieri (7 novembre, ndr)è volato via Nando Buonomini uomo di sport ma soprattutto il marito di Gabriella, storica segretaria della SS LAZIO e fidatissima del Presidente Lenzini. Nando era un uomo elegante nei modi e nelle parole, quando ti vedeva si fermava ad alcuni metri da te e ti salutava con un sorriso aspettando che tu lo avvicinassi. Si Nando se n’è andato ieri dopo una vita insieme a Gabry, ma c ‘è una distinzione, non è successo come capita a tutti, così oggi, soltanto alcune ore fa Gabriella lo ha seguito. Nando e Gabry se ne sono andati insieme ma dove? Ma certo ci mancava solo lei, la squadra c’è quasi tutta , accompagnatore e addetto all’arbitro, il medico con il massaggiatore, Pelé che prepara le divise da indossare per la partita e la signora Gina che cucina la carbonara per tutti. Tutto sotto la regia del MAESTRO. Ci mancava solo Lei che faceva tutto per tutti. La Morte ha fatto una bella campagna acquisti, non c’è che dire. Nando fermo davanti alla dama nera con la falce, il suo sorriso per chiedere udienza, Gabriella con la maglia celeste con il tricolore sul cuore ed il numero 9 sulle spalle lo aspetta un po’ più in là. Ma cosa avranno in mente? Ma sì a noi non ci piace essere normali, noi tutti, la squadra, la società i nostri tifosi, noi siamo un’altra cosa, si noi siamo DIAVOLI …. Solo i diavoli possono sconfiggere la morte!!”.

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