Martusciello: "C'è tanta negatività, manca attenzione al dettaglio"

LAZIO UDINESE MARTUSCIELLO - La Lazio perde contro l'Udinese all'Olimpico. Continua il periodo difficile dei biancocelesti che si allontanano dalla zona per l'Europa. Nel post partita, Martusciello ha parlato ai microfoni ufficiali della Lazio e a Dazn.

Le parole di Martusciello nel post partita

Le parole di Martusciello a Dazn

“L’udinese ci ha colpito a cavallo tra primo e secondo tempo,. Avevamo la stessa voglia ma al primo errore ci hanno colpiti, sono stati fortunati e bravi".

Sul periodo della lazio

"C’è un alone di negatività che ci sta tormentando, quando non c’è entusiasmo si va incontro a questo tipo di difficoltà. In questo momento più che tattica ci manca spirito di iniziativa e l’attenzione del dettaglio".

Sul cambio di Luis Alberto e Immobile

"Luis Alberto e Immobile li ho fatti uscire perché volevo mettere forze fresche. Ciro e Castellanos sono due punte centrali e si pestano i piedi, non possono giocare insieme".

Le parole di Martusciello ai microfoni biancocelesti

"Quando si perde si maturano mal volentieri le sconfitte poi se si evolvono come questa è ancora più complicato. C'è da passare la nottata e credere in ciò che si fa, ora sembra superfluo dire l'importanza di un fine campionato. Le difficoltà ci sono e accettiamo ogni tipo di critica, oggi si è visto e si è sentito. C'è solo da reagire e mettersi l'elmetto in testa e andare a fare ciò in cui siamo bravi, anche se ora difficilmente lo evidenziamo.

Sul piano mentale

"Bisogna credere in quello che si fa credendo in ciò che stai facendo. Bisogna far capire a questi ragazzi questo spirito e se ci riusciamo torneremo a sentir parlare bene della lazio".

Su provedel

"L'ho visto dolorante in sala massaggi ma non ho avuto modo di parlarci. Il ciclo negativo Non c'è una motivazione, le cose accadono. Ci sono difficoltà che magari prima risolvevamo e ora no. Alla conclusione oggi ci siamo andati molti volte ma siamo stati poco precisi nel prendere la porta. Poi nelle sconfitte è difficile andare a capire le cause reali, siamo in questa situazione e dobbiamo uscirne".

Gli obiettivi hanno creato malessere?

"Veniamo da un percorso molto lungo e difficoltoso, il percorso Champions ti toglie energie fisiche e mentali. C'è da prendere i vantaggi e le sconfitte. Oggi c'era molta voglia di vincere e frenesia e questo c'ha tagliato le gambe entrambi in campo più confusionari. Nel secondo tempo c'era possibilità di fare gol ma purtroppo sono passaggi che ci sono nel calcio Ci dispiace per ciò che sta accadendo, l'andamento non ci vede felici e non ci vede premiati. Capiamo il dispiacere della gente, quando si perde siamo i primi responsabili e ci piove addosso il malumore. Ci dispiace".