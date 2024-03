Martusciello: "Non è stata settimana semplice, ho diritti e doveri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARTUSCIELLO FROSINONE LAZIO PRE PARTITA - Manca ormai poco al fischio d'inizio di Frosinone - Lazio, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Durante il pre partita, Giovanni Martusciello ha raccontato il suo avvicinamento alla partita e ha espresso la voglia di mettersi alle spalle il momento negativo.

Le parole di Martusciello prima di Frosinone - Lazio

Questo il pensiero di Giovanni Martusciello a Sky Sport a pochi attimi dal match: "Gli ultimi giorni sono stati un po' complicati, ma chiaramente c'è grande attenzione per uscire da questo momento particolare e migliorare quanto si sta facendo. Ho cercato di evitare che si andasse verso una direzione sbagliata, ora c'è da pensare solo al campo e fare le cose come si deve. Però, non è stata una settimana semplice".

Sulla sua permanenza alla Lazio

"Sono sotto contratto con la Lazio e dal momento in cui la società è rimasta orfana di un allenatore ho dato la mia disponibilità, sia perché ho dei diritti come stipendio, ma anche perché ho dei doveri nei confronti della proprietà che sono 3 anni che mi stipendia. Pertanto, anche in accordo col mister, ho fatto questa scelta".