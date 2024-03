Martusciello: "Sarri mancherà, ma potrà fumare in santa pace"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARTUSCIELLO LAZIO UDINESE PRE PARTITA - Prosegue l'avvicinamento a Lazio - Udinese, match che chiude la ventottesima giornata di Serie A. Dopo Cioffi, anche il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello ha commentato questa importante e delicata sfida.

Le parole di Martusciello prima di Lazio - Udinese

Queste le parole di Giovanni Martusciello a Dazn nel pre partita di Lazio - Udinese: "Siamo consapevoli di aver fatto un viaggio importante in Champions, non c’è rammarico per l'eliminazione ma più per l’andata dove potevamo sfruttare diverse occasioni".

Sull'eliminazione dalla Champions League

"Abbiamo giocato contro una squadra fortissima ma i ragazzi sono consapevoli dii aver fatto tutto quello che potevano, dispiace per l'eliminazione ma ci può stare".

Su Sarri

"Mancherà sicuramente tanto, almeno potrà fumare in santa pace. Speriamo che i ragazzi riescano a far sì che questa squalifica non sia molto importante".