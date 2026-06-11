Marusic, dieci anni di Lazio: i record che ha messo nel mirino

Adam Marusic è pronto a iniziare la sua decima stagione con la Lazio e a farlo con lo stesso atteggiamento che lo contraddistingue dal 2017: lavorerà molto e a testa bassa, si sacrificherà e darà massima disponibilità al gruppo; il montenegrino ha anche alcuni record già messi nel mirino.

Leggi anche: “Gila al Napoli? Gattuso non metterà veti alla volontà del calciatore“

Marusic è pronto a iniziare la sua decima stagione al Napoli, con alcuni record nel mirino

Il rinnovo firmato lo scorso gennaio, fino al 2028, rappresenta molto più di un semplice prolungamento di contratto per Adam Marusic. Si tratta della certificazione di un legame profondo con il club. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Marusic è una bandiera della Lazio, un punto di riferimento che ha attraversato diverse ere tecniche, senza mai perdere centralità. All’inizio della prossima stagione, soltanto Patric, arrivato a Formello nel 2015, potrà vantare una permanenza più lunga all’interno dei ranghi della rosa biancoceleste.

Marusic ha vissuto l’avvicendarsi di allenatori, dirigenti e compagni di squadra. Tutte le volte che la Lazio ha avuto bisogno di una soluzione, si è fatto trovare presente.Nella scorsa stagione è stato una pedina imprescindibile: con 3.192 minuti giocati ha il primato di calciatore più impiegato della rosa. I numeri gli hanno permesso di entrare sempre più nella storia del club e, con 354 presenze ufficiali, è diventato il sesto giocatore più presente di sempre nella storia della Lazio, superando nomi illustri come quelli di Vincenzo D’Amico, Luca Marchegiani, Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic e Aldo Puccinelli.

Ora il prossimo obiettivo è entrare nella Top 5 assoluta. Davanti a lui c’è Senad Lulic, a quota 371 presenze, un traguardo che appare ampiamente raggiungibile, già nel corso della prossima stagione. I record, per Marusic, non sono mai stati la priorità. Lui ha sempre messo la squadra di fronte a tutto, ma sarebbe ben felice di tagliare questo traguardo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP