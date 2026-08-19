Romagnoli via? Marusic la soluzione a costo zero

La possibile partenza di Alessio Romagnoli ridurrebbe ulteriormente gli uomini a disposizione di Gennaro Gattuso in un reparto, quello arretrato, già estremamente scarno di forze, così rendendo necessario due innesti; per ovviare a questo problema, considerate le scarse disponibilità economiche e le difficoltà della Lazio a muoversi sul mercato, Adam Marusic potrebbe essere definitivamente adattato da difensore centrale.

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Se Romagnoli parte Marusic sarà il “nuovo” difensore centrale

Patric non ancora a pieno regime, Gigot permanentemente ai box. La difesa biancoceleste, al momento, può contare solo su Provstgaard e Doekhi, oltre che su Romagnoli, in uscita. Per questo motivo, gli uomini mercato della Lazio stanno operando sul mercato per regalare a Gattuso un centrale difensivo. Sfumati Sergi Dominguez e Markmann, si è allontanato Hautekiet, mentre resistono i nomi di Sutalo e Chaloupek. Sullo sfondo resta Rugani. Tuttavia, potrebbe non bastare: l’eventuale uscita di Romagnoli, infatti, richiederebbe un ulteriore innesto. In tal caso, allora, non è da escludere il definitivo spostamento di Adam Marusic al centro del reparto arretrato, come sottolinea il Messaggero.

Un ruolo già coperto in passato

Il passaggio di Marusic al centro della difesa sarebbe agevolato anche dalla circostanza che sulla destra il ruolo è già coperto da Lazzari e Floriani Mussolini. Il primo resta in uscita, ma non si registrano interessamenti; per il secondo c’è stato un ultimo contatto con il Cagliari. Inoltre, Marusic ha già giocato da centrale, e non solo nelle amichevoli precampionato. Con Inzaghi si era disimpegnato per l’intera stagione da braccetto della difesa a tre; con Sarri e Baroni aveva ricoperto il ruolo in situazioni emergenziali.

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