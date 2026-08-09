Marusic: “Il passaggio al modulo a tre? Mi piace giocare in quel ruolo”

Adam Marusic si è espresso ai microfoni ufficiali del club e in conferenza stampa dopo l’amichevole del Benito Stirpe che ha visto di fronte Frosinone e Lazio.

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Adam Marusic nella conferenza stampa dopo Frosinone Lazio.

“Abbiamo fatto una preparazione particolare, abbiamo lavorato bene per un mese. Le gambe sono un po’ pesanti ma stiamo bene, ora inizia la Coppa Italia e ci faremo trovare pronti per le prime partite. Adesso giochiamo diversamente rispetto all’anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così”.

Il cambio modulo e la difesa a tre? È passato tanto tempo, ma mi piace fare il quinto. Sono pronto, dipende dal mister. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite. Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo.

Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati. Il mercato? Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui con noi, poi se prendono qualcuno per atiuare la squadra ad alzare il livello. Pensiamo a chi abbiamo e facciamo trovare pronti”.

Le parole di Marusic nel post di Frosinone Lazio ai canali ufficiali del club.

“Stasera era una partita seria contro un Frosinone con tanti ragazzi giovani che lottano su ogni pallone. Abbiamo dimostrato un giusto atteggiamento. Vogliamo vincere tutte le partite. C’è fiducia. Fra sette giorni saremo in campo in Coppa Italia, che è molto importante per noi. Può succedere di prendere il gol, ma noi non abbiamo mollato e l’abbiamo ribaltata.

Parliamo tanto con i ragazzi nuovi. Serve un po’ di pazienza. Stanno capendo cos’è la Lazio. Ringrazio i tifosi che sono venuti qui, sono stati spettacolari. Quello che stiamo facendo durante l’allenamento riusciamo a rimetterlo in campo, anche se dobbiamo ancora migliorare e giocare come vuole il mister”.

Marusic in vista del campionato.

“Penso che stiamo ancora lavorando tanto, arriveremo al campionato con le gambe meno pesanti. La testa comunque vale più di tutto. Noi veterani dobbiamo essere bravi in questo. Sento tanta disponibilità da parte dei nuovi. Tutta la squadra deve giocare insieme e lottare per lo stesso obiettivo”.

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