MARUSIC RINASCITA – Con l’arrivo di Manuel Lazzari, Adam Marusic sembrava destinato ad un ruolo marginale nella Lazio. Il montenegrino però, escluso in cui i problemi muscolari lo hanno costretto a restare ai box, ha sempre ricevuto la fiducia di Inzaghi ripagandola con prestazioni convincenti. Il tecnico biancoceleste infatti, pur di non rinunciare al numero 77 stava pensando di trasferirlo sulla sinistra nel match contro l’Atalanta che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 15 marzo.

Marusic nel mirino del Psg

Come riporta il Corriere dello Sport, Adam Marusic sarebbe finito in cima alla lista del Psg per sostituire Thomas Meunier in scadenza e nel mirino della Juventus. L’apprezzamento da parte dei parigini è un’ulteriore attestato di stima per l’esterno che sembra essersi orma definitivamente ripreso dopo la scorsa stagione sottotono.

