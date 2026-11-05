Marusic si riprende la Lazio e aspetta il Montenegro: convocazione in vista

Adam Marusic è tornato a disposizione della Lazio, contro il Napoli sarà in panchina e durante la sosta accetterà la convocazione da parte del Montenegro.

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Marusic, dalla Lazio al Montenegro: arriva la convocazione

Il terzino biancoceleste sarà a disposizione di mister Gattuso domenica, Marusic è infatti diretto verso la panchina. Dopodiché ci sarà la pausa per le nazionali e da quanto emerge il classe 1992 sembrerebbe pronto ad accettare la chiamata da parte del Montenegro di Vucinic. A quel punto il tecnico biancoceleste, una volta smaltita anche la seconda pausa, si augura di poterlo avere a disposizione con continuità durante le prossime partite.

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