NOTIZIE
Marusic si riprende la Lazio e aspetta il Montenegro: convocazione in vista
Adam Marusic è tornato a disposizione della Lazio, contro il Napoli sarà in panchina e durante la sosta accetterà la convocazione da parte del Montenegro.
LEGGI ANCHE: Calisti: “Paura per Zaccagni, spero non sia grave”
Marusic, dalla Lazio al Montenegro: arriva la convocazione
Il terzino biancoceleste sarà a disposizione di mister Gattuso domenica, Marusic è infatti diretto verso la panchina. Dopodiché ci sarà la pausa per le nazionali e da quanto emerge il classe 1992 sembrerebbe pronto ad accettare la chiamata da parte del Montenegro di Vucinic. A quel punto il tecnico biancoceleste, una volta smaltita anche la seconda pausa, si augura di poterlo avere a disposizione con continuità durante le prossime partite.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI21 ore ago
Zaccagni out un mese, c’è lesione: l’esterno salta il Napoli e non solo
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Marusic corre verso il Napoli: visite mediche e convocazione a sorpresa con la Nazionale
-
NOTIZIE21 ore ago
Progetto Flaminio, accordo con la Soprintendenza per capienza da 50mila posti
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Niente Lazio per Icardi, escluso anche l’Inter