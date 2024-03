Marusic: "Il gol più bello della mia carriera, ai tifosi..."

Tempo di lettura: 2 minuti

MARUSIC LAZIO JUVENTUS SERIE A POST PARTITA - Lazio-Juventus termina sul punteggio di 1-0, buona la prima di Igor Tudor che riesce a conquistare la vittoria all'esordio negli ultimi secondi. Ai microfoni di Dazn ha parlato l'autore del gol vittoria, Adam Marusic. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio - Juventus, le parole di Marusic nel post partita Dazn

"Una vittoria importante, con il nuovo allenatore abbiamo lavorato bene. Sono tornato tre giorni fa e i ragazzi hanno lavorato bene."

Questo è il gol più bello della tua carriera?

"Questo è il gol piu bello della mia carriera, dopo due anni sono tornato al gol e l'ho fatto davanti ai nostri tifosi. Li ringrazio perché sono sempre così tanti e spero sia sempre così. Stanno sempre con noi fino alla fine."

Su Tudor

"Abbiamo lavorato bene, dal primo minuto siamo entrati con voglia, determinazione, abbiamo portato la vittoria a casa, andiamo avanti così. In questa settimana ci giochiamo tutto, abbiamo la Coppa Italia, poi il derby, dovremo recuperare."

La Lazio è tornata?

"Spero di si".

Lazio - Juventus, le parole di Marusic ai microfoni ufficiali biancocelesti

“E’ passato tanto tempo, sono molto felice per la vittoria, come gruppo abbiamo giocato bene dal primo minuto. Avevamo voglia di vincere, ho fatto gol ma il merito è di tutta la squadra. Avevo avuto un’altra occasione, abbiamo cambiato modulo e nuovo allenatore. Sono tre giorni che sto lavorando con lui, ho parlato con lui tanto, mi ha detto cosa vuole, sono contento per il gol.

Su Tudor

"Tudor penso che voglia che siamo più aggressivi sulla palla, dobbiamo solo giocare e fare quello che lui vuole."

Sui tifosi

"I nostri tifosi hanno visto che abbiamo giocato bene, li voglio ringraziare perché son venuti. Voglio dedicare il gol alla mia famiglia, è per loro questo gol. Abbiamo la Coppa Italia tra tre giorni, c’è il derby e altre partite, dobbiamo recuperare, la partita ci dà fiducia ma dobbiamo continuare a lavorare. Sono dieci giorni che siamo con il mister".