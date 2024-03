Marusic come Milinkovic: minuti finali fatali alla Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARUSIC MINUTI FINALI LAZIO JUVENTUS - La Lazio batte 1-0 la Juventus grazie al gol allo scadere di Adam Marusic. Era già successo che i biancocelesti trovassero la rete negli ultimi secondi di partita e il curioso dato vede ancora coinvolti i bianconeri.

I finali sorridono alla Lazio, dopo Milinkovic anche Marusic stende la Juve

La rete di Adam Marusic permette alla Lazio di imporsi 1-0 sulla Juventus al termine di una partita lottata. Come riportato da Opta, il dato sulla rete realizzata dopo 92:49 minuti dal montenegrino è decisamente curioso, perché è il gol più tardivo subito dalla Juventus in Serie A a partire dalla rete di Sergej Milinkovic-Savic, sempre contro i biancocelesti, nel 2-2 del 16 maggio 2022 (95:01 in quel caso), esclusi autogol.