Marusic: "Molto felice per il gol, bello segnare con la mia Nazionale"

MARUSIC MONTENEGRO BIELORUSSIA - Adam Marusic ha segnato il primo dei due gol che hanno stesso la Bielorussia. Il terzino della Lazio ha espresso tutta la sua soddisfazione per la rete realizzata al termine del match amichevole col suo Montenegro.

Montenegro, le parole di Marusic dopo il gol

Adam Marusic si è reso protagonista nella sfida di ieri tra Montenegro e Bielorussia realizzando il gol che ha portato in vantaggio la sua selezione, contribuendo alla vittoria finale.

Queste le parole di Adam Marusic ai cronisti presenti al termine del match tra Montenegro e Bielorussia: "Abbiamo giocato una partita molto competitiva e di alta qualità tattica, non è stato facile contro una buona rivale e sicuramente questa vittoria è una motivazione e uno stimolo per lavorare ancora meglio e aspettare le prossime partite con il miglior umore possibile".

Sul gol segnato in Nazionale

"Il primo giorno, Prosinečki ha espresso il suo desiderio su come avremmo dovuto giocare, oggi abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo creato occasioni e dovremmo continuare a giocare così. Possiamo ottenere buoni risultati in futuro. Sono molto felice per il gol, è sempre bello colpire in rete con la maglia della Nazionale".