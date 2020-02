Tempo di lettura: < 1 minuto

MARUSIC LAZIO INTERVISTA – Al termine dell’evento Lazio nelle scuole, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste e dei giornalisti presenti per l’occasione. Il terzino biancoceleste in mattinata ha intrattenuto i bambini della scuola elementare Giuseppe Mazzini di Roma parlando di come si è avvicinato al rettangolo verde. A margine dell’incontro, Marusic si è espresso sulla lotta Scudetto e sulle sue condizioni fisiche. Ecco le sue parole.

L’incontro con i bambini

“Ogni anno facciamo questi incontri e ci fa piacere farli. Molto bello stare in mezzo a questi bambini che vogliono avvicinarsi al calcio. Hanno tante belle domande e noi rispondiamo con piacere.”

L’entusiasmo in casa Lazio

“Abbiamo fatto grandi partite e adesso abbiamo una chance importante contro l’Inter. La gara la stiamo preparando bene e possiamo fare qualcosa di grande. Andiamo a giocare per i 3 punti, davanti ai nostri tifosi, sarà sicuramente bello. Ogni partita però è a sé. Dobbiamo solo continuare sulla nostra strada.”

Le condizioni fisiche

“Adesso sto molto bene e sono in grado di giocare. Adesso che manca Lulic, sono pronto a sostituirlo anche sulla corsia di sinistra. In Belgio ho già ricoperto quel ruolo, quindi se il mister decide così io non mi tiro indietro. Contro il Parma ho avuto belle sensazioni dall’impatto con il campo.”

La concorrenza di Lazzari

“Lui è una grande persona e un grande giocatore. La concorrenza non la soffro perché per me è uno stimolo in più ad allenarmi meglio per superare le sue prestazioni.”

