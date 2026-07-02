Masi: “I fondi d’investimento sono attenti alle vicende delle squadre italiane”

Mauro Masi, il presidente di Banca del Fucino, nel suo intervento sul palco di Piazza Ankara, ha parlato di fondi d’investimento e del loro intresse per le società di Serie A.

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L’intervento di Masi a Piazza Ankara sui fondi d’investimento

“Le squadre italiane di calcio sono molto attenzionati dai fondi, soprattutto quelli americani. Non perché sono tifosi di calcio, ma perché vedono un interesse economico e comunicativo. Questo li spinge a investire. Un fondo americano è interessato al Frosinone, al Parma e non alla squadra più importante di Roma? È impossibile!”.

“È vero che i tifosi sono clienti, ma molto particolari perchè spinti dall’amore che squilibra tutto”.

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