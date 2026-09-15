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INTERVISTE

Masi: “Basito dalle false accuse di Lotito, denuncerò per calunnia”

Published

2 ore ago

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Masi intervista indagine pressioni Lotito

Il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma per aggiotaggio ai danni del presidente Lotito, ai microfoni dell’agenzia Ansa ha rilasciato una dichiarazione nella quale si dichiara completamente estraneo ai fatti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Masi nell’intervista sull’indagine per aggiotaggio ai danni di Lotito

Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito. Accuse completamente e totalmente false. La mia sola colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia per calunnia“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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