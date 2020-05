Tempo di lettura: < 1 minuto

MASIELLO LAZIO ATALANTA – A gennaio ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo nove stagioni per fare ritorno al Genoa, ma lo scorso anno ha giocato la finale di Coppa Italia contro la Lazio da titolare. Andrea Masiello, difensore classe 1986, ha ricordato la partitissima dello scorso 15 maggio in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il giocatore non ha nascosto l’amarezza per una sconfitta che è costata una pagina importante di storia del calcio.

Masiello: “Una sconfitta che brucerà a lungo”

“Una sconfitta che brucerà a lungo. Le lacrime al 90′ furono di dispiacere per la gente che arrivò da Bergamo. Onestamente, nonostante la forza della Lazio, avremmo meritato la Coppa”.

