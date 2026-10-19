Juventus Lazio, bene Massa: corretti i gol, giusto annullare la rete di Kolo Muani

Il Corriere dello Sport nella sua analisi post Juventus-Lazio promuove la direzione del fischietto Davide Massa.

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L’analisi degli episodi arbitrale di Juve-Lazio

Il quotidiano premia con un 6.5 la direzione di Davide Massa nella gara dello Stadium. Pochi gli episodi cruciali con la superiorità dei biancocelesti che ha agevolato il compito dell’arbitro. Solo due cartellini gialli estratti e un gol annullato per fuorigioco a Kolo Muani. Corretta in questo caso la decisione: l’attaccante francese è già oltre l’ultimo uomo quando riceve palla da Douglas Luiz e il tocco di Sutalo non può essere considerato una giocata, inoltre l’ultimo a toccare tra Belahyane e Nico Gonzalez è il biancocero, anche lui in offside. Regolare anche la rete di Provstgaard, tenuto in gioco da Lucumi.

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