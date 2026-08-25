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INTERVISTE

Mastroianni: “Pinamonti? Attaccante sottostimato nella sua carriera”

Published

2 ore ago

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Mastroianni intervista Pinamonti Lazio

Dario Mastroianni di DAZN è intervenuto ai microfoni di Radiosei, nella sua intervista ha parlato del trasferimento di Andrea Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio: per il cronista è il nome giusto per i biancocelesti.

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Le parole di Mastroianni nell’intervista su Pinamonti

“Per maturità e continuità acquisita, è un incastro che può funzionare. E’ un ragazzo che il nostro campionato lo conosce alla perfezione, è un’operazione coerente anche con le disponibilità che ha la Lazio sul mercato. Mi sembra un colpo giusto, forse a tratti è un attaccante che è stato anche sottostimato nella sua carriera. E’ abituato a fare il riferimento di un 4-3-3, anche se secondo me può fare ancora meglio con un giocatore diverso al suo fianco”.

Mastroianni sul ruolo di Pinamonti con Gattuso

“Pinamonti risponde all’identikit fatto ieri da Gattuso. Ha un impatto fisico importante quando va a pressare, lavora per la squadra, è un funzionale all’idea che ha il tecnico in testa. Non ha lo status della punta sulla quale puoi costruire la squadra, ma ha l’attitudine giusta per dare una mano e soddisfazioni. E’ un incastro di mercato giusto, è un profilo corretto, poi è chiaro che i gol devono arrivare da tutti”.

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