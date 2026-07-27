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INTERVISTE

WOMEN I Masu: “La Lazio per me rappresenta una sfida. Nazionale? Ci spero!”

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1 ora ago

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Masu intervista presentazione Lazio Women

Carlotta Masu, uno dei nuovi acquisti della Lazio Women arrivata in questa finestra di calciomercato estiva, si è presentata ai microfoni ufficiali del club: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Masu nell’intervista di presentazione alla Lazio Women

“Credo che la Lazio sia arrivata nel momento giusto, per mettermi alla prova e cercare di salire ancora di livello. Spero che sia il mio posto giusto. L’esperienza a Parma? È stato un posto speciale, mi ha cresciuta come persona e giocatrice. Abbiamo raggiunto la Serie A e l’abbiamo mantenuta, siamo cresciute insieme. Devo ringraziare la società, è stato un bel viaggio”.

Masu sulla sfida che rappresenta la Lazio Women

“La Lazio è una grande sfida, sono molto motivata. Sono qui per imparare tantissimo dal mister, lo staff e le compagne. Spero di dare il mio contributo, è un percorso in cui voglio imparare a crescere ancora di più. Su cosa vorrei migliorare? Fare gol, è uno dei miei obiettivi. A livello personale spero di aiutare la squadra ad arrivare in alto, come obiettivo personale ovviamente c’è la Nazionale ma prima è fare bene con la società”.

Masu sulla Nazionale

“È molto importante per me, una motivazione in più sapere che la Lazio ha portato tante ragazze in Nazionale. Posso crescere e posso arrivare lì, società e mister ti danno a disposizione tutto per arrivarci ma sta a te guadagnartela. Numero di maglia? Ho scelto il 6, c’è sempre stato e mi ha sempre accompagnato da quando sono in prima squadra. Ci sono legata emotivamente”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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