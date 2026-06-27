Matarrese: “Multiproprietà? Dubito che Malagò si faccia intimorire”

L’ex presidente del Bari e della FIGC, Antonio Matarrese, nell’intervista concessa tuttobari.com a margine dell’evento organizzato per dare l’ultimo saluto a Igor Protti, ha parlato del tema delle multiproprietà, a breve distanza dall’acquisto della Reggina da parte di Lotito. Ecco la sua opinione.

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Le parole di Matarrese nell’intervista sulle multiproprietà

“Malagò? Lo conosco bene, avendolo avuto con me nel ’90 in occasione dei Mondiali di calcio: è molto rispettoso ed abbiamo un bel rapporto d’amicizia. Bisogna lasciarlo lavorare e dargli tempo per emettere un giudizio. Sulla multiproprietà, non credo che Malagò si faccia intimorire da forze superiori, quindi mi auguro faccia rispettare le regole. Se non lo fa, comincia male”.

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