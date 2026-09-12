NOTIZIE
Non solo Lazio Milan, oggi in programma altre due sfide in Serie A
Lazio Milan di questo pomeriggio alle ore 18 in programma allo stadio Olimpico di Roma sarà solo uno dei tre match del quarto turno del campionato di Serie A 2026-2027 che andranno in scena sabato 12 settembre: Genoa-Frosinone e Atalanta-Cagliari completano il quadro.
LEGGI ANCHE: “Mai al tavolo con Lotito”: il chiarimento del tifo organizzato
La quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027 si è aperta con la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2. Alle ore 18 la Lazio ospiterà il Milan all’Olimpico per provare a centrare un record storico che proietterebbe Gattuso nell’Olimpo dei tecnici biancocelesti.
Il turno odierno di campionato partirà già alle 15 con Genoa-Frosinone, mentre chiuderà il terzetto di match di giornata Atalanta-Cagliari, di scena alla New Balance Arena a partire dalle 20:45.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Senza gol degli attaccanti Gattuso può rivalutare Icardi
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano in gruppo: il punto in vista del Milan
-
NOTIZIE5 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato