Connect with us

NOTIZIE

Non solo Lazio Milan, oggi in programma altre due sfide in Serie A

Published

44 minuti ago

on

match campionato 12 settembre 2026

Lazio Milan di questo pomeriggio alle ore 18 in programma allo stadio Olimpico di Roma sarà solo uno dei tre match del quarto turno del campionato di Serie A 2026-2027 che andranno in scena sabato 12 settembre: Genoa-Frosinone e Atalanta-Cagliari completano il quadro.

LEGGI ANCHE: “Mai al tavolo con Lotito”: il chiarimento del tifo organizzato

La quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027 si è aperta con la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2. Alle ore 18 la Lazio ospiterà il Milan all’Olimpico per provare a centrare un record storico che proietterebbe Gattuso nell’Olimpo dei tecnici biancocelesti.

Il turno odierno di campionato partirà già alle 15 con Genoa-Frosinone, mentre chiuderà il terzetto di match di giornata Atalanta-Cagliari, di scena alla New Balance Arena a partire dalle 20:45.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI